鄭怡靜李昱諄擊敗韓國組合 WTT果阿球星挑戰賽闖進冠軍戰

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（中央社記者黎建忠台北3日電）在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，今天進行女雙4強，台灣組合鄭怡靜、李昱諄，面對世界第8的韓國搭檔，雙方鏖戰近1小時，台灣組合才以3比2的局數獲勝，如願搶下冠軍戰門票。

桌球台灣組合鄭怡靜、李昱諄世界女雙排名第13，韓國組合崔孝珠、李時溫世界排名第8，雙方大戰5局，鄭怡靜和李昱諄以9比11、11比4、11比7、6比11、11比7獲勝。

首局交手，台灣組合在前段發揮出色，鄭怡靜的發球質量很高，加上2人在中前台的掌握度很好，一度取得6比3領先，但隨後自己失誤過多，被韓國組合反超比數，先以9比11丟掉首局。

第2局開始鄭怡靜帶頭衝，不論是連接的做球，或者反手的搏殺都讓對手措手不及，讓台灣組合在雙方4比4平手時，連拿7分扳回1局。

第3局台灣組合同樣開賽就取得6比1攻勢，輕鬆再下1局，第4局韓國組合在2比4落後時拉出6比1攻勢順利收下此局，雙方戰成2比2平手，來到關鍵的決勝第5局。

第5局台灣組合就在鄭怡靜強勁的正手拍攻擊帶動下，很快的以9比4領先，但卻被對手連追2分，這時台灣組合喊了暫停，雖然暫停過後對手又追近1分，但崔孝珠發球失誤奉送1分，讓台灣組合取得3個賽末點，也順利拿下勝利。

鄭怡靜和李昱諄在2022年3月就首度搭檔，但一直到去年下半年才固定合作。2月12日2人攜手拿下WTT安曼挑戰賽女雙冠軍，本週又如願闖進冠軍戰，鄭怡靜和李昱諄近況正好，很有機會再度問鼎后冠。（編輯：李亨山）1120303