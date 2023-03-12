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經典賽台灣隊第3任投手王維中登板 再失1分0比7落後

2023/3/12 14:07（3/12 14:16 更新）
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世界棒球經典賽A組預賽12日在台中洲際棒球場進行台灣隊與古巴隊的比賽，4局下台灣隊派出王維中（圖）接替中繼的陳冠偉。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日
世界棒球經典賽A組預賽12日在台中洲際棒球場進行台灣隊與古巴隊的比賽，4局下台灣隊派出王維中（圖）接替中繼的陳冠偉。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）世界棒球經典賽台灣隊今天與古巴隊交手，台灣隊第3任投手王維中在4局下被德瑞克（Yadir Drake）敲二壘安打後，雖然送出三振，不過再被桑托斯（Roel Santos）敲安打掉1分，接下來連解決2名打者，沒有再掉分。

台灣隊第2任投手陳冠偉在第3局演出3上3下，其中右外野手林子偉、三壘手吳念庭都演出美技守備，總計投1.2局失1分後退場，第4局由王維中接替登板。（編輯：龍柏安）1120312

#王維中
#台灣隊
#陳冠偉
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