延續經典賽熱潮 味全龍推天母棒球場主題日優惠

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）延續世界棒球經典賽熱潮，台北市體育局今天宣布，職棒味全龍隊從4月18日起推出主場賽事主題日購票優惠，包含學生日、女性球迷日、台北市民家庭日等座位買1送1或買2送2。

台北市體育局今天發布新聞稿表示，台灣隊在2023世界棒球經典賽中展現永不放棄的精神，掀起全民棒球熱潮，為了延續這股氣勢，體育局攜手職棒味全龍隊，推出天母棒球場味全龍主場賽事主題日購票優惠。

體育局說明，優惠分為學生日、女性球迷日、台北市民日及台北市民家庭日，除家庭日提供每場2000個座位購票買2送2優惠及賽後進場體驗外，其餘主題日皆提供每場1000個座位購票買1送1優惠，活動從4月18日開始。

體育局邀請民眾以實際行動支持棒球運動，除了為味全龍選手加油，也為在經典賽中表現亮眼的味全龍主力捕手吉力吉撈．鞏冠應援，期盼吸引更多人體會棒球的魅力。

體育局指出，詳細賽程可上中華職棒大聯盟全球資訊網查詢，購票資訊則可查閱味全龍官方售票網或「味全龍Dragons」臉書粉絲專頁。（編輯：張銘坤）1120316