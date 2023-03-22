經典賽岡本和真陽春砲狙擊 日本冠軍戰3比1擴大領先[影]

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岡本和真（前）21日在世界棒球經典賽冠軍戰的4局下半，以右外野方向的陽春全壘打狙擊美國。（共同社）

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（中央社邁阿密21日綜合外電報導）岡本和真今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰的4局下半，以右外野方向的陽春全壘打狙擊美國，日本隊在前4局打完後，將領先擴大到3比1。

日本、美國在經典賽冠軍戰你來我往，美國2上靠特納（Trea Turner）的陽春砲先馳得點，但日本2下隨即靠村上宗隆的特大號陽春彈扳平，滿壘情況下再靠內野滾地球進帳超前分，在2局打完以2比1超前。

日本4下首名打者岡本和真在1壞球的情況下，將一記86.3英里的滑球擊成一發陽春彈，讓日本4局結束後，將領先擴大到兩分。

日本2006年拿下首屆經典賽冠軍，2009年完成2連霸，接下來兩屆都獲季軍，這次要挑戰隊史在經典賽的第3冠。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1120322