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巴黎奧運射箭國手出爐 將努力衝刺滿額參賽資格

2024/1/26 19:18
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（中央社記者陳容琛台北26日電）巴黎奧運射箭國手選拔賽今天落幕，台灣男子、女子代表隊將迎來全新面貌，總教練劉炳宏期許新的陣容能有新的氣象，並力拚奧運滿額席次。

射箭國手選拔賽分為三階段進行，其中第三階段今天在屏東大仁科技大學落幕。日前靠著男子反曲弓射箭好手林子翔在巴黎奧運資格賽摘金，加上杭州亞運國手邱意晴遞補取得女子個人席次，因此目前台灣已有男、女個人、混雙3個席次。

隨著巴黎奧運射箭國手選拔賽落幕，台灣男、女子代表隊皆有全新風貌，其中男子隊由東京奧運銀牌成員湯智鈞領軍，搭檔戴宇軒、林子翔；女子隊則是雷千瑩再度率隊，也是她生涯4度代表台灣征戰奧運，搭檔邱意晴及李彩綺。

劉炳宏接受中央社記者採訪時表示，將以全新陣容征戰今年世界盃的上海、仁川及土耳其3站，不過在土耳其站前會先舉行最終資格賽，因此希望世界盃前2站先搶奧運積分，並把重點擺在最終資格賽直接取得滿額席次。

針對男、女子代表隊全面換血、整體陣容年輕化，劉炳宏透露，不擔心選手在大賽怯場的問題，即便未來沒有移地訓練計畫，但將透過世界盃磨練彼此的默契，「期望新的陣容能有新的氣象，並發揮出年輕選手敢衝、敢拚的特性」。（編輯：黃世雅）1130126

#巴黎奧運
#世界盃
#東京奧運
#林子翔
#射箭
巴黎奧運
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