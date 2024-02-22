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高中木棒聯賽 台東體中逆轉高苑晉級16強

2024/2/22 17:18（2/22 17:51 更新）
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112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽事持續，台東體中先發投手陽崧儒22日以100球完投7局，僅失2分非自責分，助隊以3比2逆轉拿勝，前進16強。（學生棒球聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年2月22日
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽事持續，台東體中先發投手陽崧儒22日以100球完投7局，僅失2分非自責分，助隊以3比2逆轉拿勝，前進16強。（學生棒球聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年2月22日
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（中央社記者楊啟芳台北22日電）高中棒球聯賽（木棒組）第3階段，台東體中今天本來落後2分，不過發揮韌性在7局下大反攻，一舉灌進3分，其中朱盟敲高飛犧牲打送回再見分，以3比2淘汰高苑工商，前進16強。

高苑3局上2出局後發動攻勢，王聖恩敲出二壘安打，靠著東體二壘手失誤回來得分，蔡明勳補上安打再得1分。高苑先發側投莊耀翔前5局也力保不失，不過投到6局下被林浩震敲出安打後退場，高苑換上高一投手傅振閎接替登板。

東體在7局下展開反攻，1出局攻占一、二壘，林浩震、馬承恩接連敲出安打，先追平比數，接著朱盟擊出中外野方向高飛犧牲打，送回壘上再見分。

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東體投手陽崧儒以100球完投7局，僅失2分非自責分，被敲出3支安打，投出5次三振、1次保送，拿下勝投。東體總教練陳峰岳表示，陽崧儒是目前最穩定的投手，「這場贏下來就可以晉級，因此讓他投完全場，失分是不紮實的安打跟無形失誤造成，內容不錯。」

另外一場賽事，三民高中今天對上興大附農沒有退路，興大附農在6局下追至僅差1分，不過三民推出蘇嵐鴻救援成功，終場三民以6比5險勝，保住晉級第4階段生機。（編輯：李亨山）1130222

#高苑
#陽崧儒
#台東體中
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