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投手豪勁改登錄名「後勁」 加入台鋼雄鷹先發調整

2024/3/1 19:58（3/1 20:47 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職台鋼雄鷹隊今天宣布新球季第6名洋將，網羅曾效力樂天桃猿隊的洋投豪勁、改登錄名為後勁（Bradin Hagens），將以先發角色調整。

台鋼雄鷹隊備戰隊史第一個中職一軍賽季，台鋼雄鷹備妥洋將戰力，目前3名先發投手，包含日籍笠原祥太郎、小野寺賢人以及美籍左投哈瑪星（Nick Margevicius），終結者為左投雷公（Reymin Guduan）。

雄鷹隊新球季洋砲則為魔鷹（Steven Moya）目前練習賽5場出賽轟出3發全壘打，也展現凶猛火力。

雄鷹隊今天發布新聞稿表示，5名洋將之後，雄鷹再添1名投手戰力，為熟悉面孔Bradin Hagens，效力樂天桃猿隊時譯名為豪勁，轉戰台鋼雄鷹登錄名為「後勁」，繼「哈瑪星」之後，再度與高雄地名結合。

雄鷹隊表示盼借重後勁豐富的後援經驗，也將因應球隊需求，改以先發角色做調整，盼能展現十足「後勁」。

後勁曾於2014年登上美職大聯盟，2場後援出賽共投2.2局失1分，之後2016到2017年在日本職棒發展，效力廣島東洋鯉魚，2016年繳亮眼成績，50場登板戰績7勝5敗、19中繼成功，總計83.1局投球僅被擊出71支安打，防禦率2.92。

後勁過去3個球季都在中華職棒發展，2021年53場出賽其中49場後援，戰績6勝4敗、10中繼成功、9救援成功，防禦率2.79，隔年起專職後援，投出個人於中職最佳成績，59場出賽戰績5勝2敗、4中繼成功、36救援成功，防禦率僅1.44，勇奪年度救援王，同時為中職史上單季第2多，僅次於前隊友陳禹勳在2017年所創37次。

後勁2023球季出賽再達50場，戰績6勝3敗、5中繼成功、13救援成功，防禦率3.26，中職生涯3年共162場出賽，戰績17勝9敗，拿下19中繼成功、58救援成功，共投207.1局，被擊出208支安打，送出150次奪三振，防禦率2.47、成績亮眼。（編輯：黃世雅）1130301

#中職
#樂天桃猿
#台鋼雄鷹
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