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會員大會全票通過 蔡其昌正式連任中華職棒會長

2024/3/6 16:16（3/6 16:49 更新）
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中華職棒大聯盟6日舉行會員大會暨全體理監事會進行會長改選，現任會長蔡其昌（中）確定正式連任，成為第12屆中華職棒會長。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年3月6日
中華職棒大聯盟6日舉行會員大會暨全體理監事會進行會長改選，現任會長蔡其昌（中）確定正式連任，成為第12屆中華職棒會長。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年3月6日
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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中華職棒大聯盟今天舉行會員大會暨全體理監事會，選出第12屆中華職棒會長，現任會長蔡其昌獲在場理事20票全數通過，確定正式連任，是中職史上第6名成功連任的會長。

中職今天發布新聞稿表示，按照規定，中職會長任期屆滿前2個月要開會改選，現任會長蔡其昌3年任期結束，中職今天召開會員大會暨全體理監事會進行會長改選，經過票選後確定由蔡其昌連任中職會長。

蔡其昌是繼陳重光、黃大洲、陳河東、趙守博、吳志揚後，第6名連任成功的會長，新任期3年將繼續帶領中華職棒，打造更優質的棒球環境。

去年12月，6球團就曾發表聯合聲明，一致推薦蔡其昌續任中職會長，6球團表示，過去3年蔡其昌讓「運動產業發展條例」通過，台灣各項運動產業都因法案的運行，得以找到更多企業資源。

蔡其昌也協助各球團向教育部體育署爭取補助，包括新北、桃園、台中等縣市政府，進行棒球場地更新優化經費超過新台幣3億元。6球團表示，期待接下來能完成許多正在進行中或未來預定的計畫。（編輯：張雅淨）1130306

#中華職棒
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