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WTT新加坡大滿貫賽 女雙鄭怡靜李昱諄前進8強

2024/3/13 16:35
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣桌球一姐鄭怡靜儘管稍早在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站女單32強出局，但女雙與李昱諄聯手，僅花不到15分鐘，以直落3淘汰羅馬尼亞組合薩瑪拉與朵拉戈瑪，闖進8強。

去年在WTT大滿貫賽新加坡站女雙16強止步的鄭怡靜與李昱諄，目前世界排名第5，今年捲土重來，女雙首輪輪空，次輪出戰排名第20的羅馬尼亞組合薩瑪拉（Elizabeta Samara）與朵拉戈瑪（Andreea Dragoman）。

台灣組合今天開賽以6比0強勢開局，掌控比賽節奏，以11比4先馳得點，次局儘管浪費4分領先優勢，兩度遭對手扳平，所幸台灣組合及時回穩，以11比9再下一城。

台灣組合第3局歷經1比2落後，隨後把握聽牌機會，直接以一波10比1攻勢關門，以11比3勝出，挺進8強賽，將與羅馬尼亞的迪亞科努（Adina Diaconu）與西班牙的肖瑤茜這組「歐洲聯軍」，爭奪4強入場券。

女單部分，世界排名第15的鄭怡靜稍早32強賽遇到韓國削球手徐孝元，儘管先搶下首局，但卻遭到對手超車，以局數1比3落敗。

其他2名女單好手陳思羽、簡彤娟各自出戰日本15歲小將張本美和、中國選手王藝迪，均以0比3遭到橫掃，台灣在女單項目全軍覆沒。

至於台灣「桌球教父」莊智淵面對韓國選手趙大成，先盛後衰，以局數1比3輸球，無緣單打16強。（編輯：李亨山）1130313

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