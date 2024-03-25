桃猿熱身賽9局起合計失27分 悍將搶勝仍繼續特訓
2024/3/25 22:21（3/25 23:31 更新）
（中央社記者謝靜雯新北25日電）樂天桃猿隊9局開始投手狀況還是沒有改善，今天與富邦悍將交手9局掉5分，官辦熱身賽10戰9局起共掉27分，今天以2比8吞敗。悍將今天搶勝但賽後沒鬆懈，把握機會繼續訓練。
桃猿隊從春訓開始牛棚不穩定狀況就浮現，官辦熱身賽終結者位置始終找不到合適人選，原本教練團預設的終結者人選陳鴻文近況不佳，總教練古久保健二直言恐無法勝任。
桃猿今天官辦熱身賽最後一戰與悍將交手，狀況還是在9局被凸顯出來，前8局打完2比3落後比數緊咬，9局上有狀況，單局被敲出5支安打，守備也有1次失誤，單局失掉5分吞敗。加上今天比賽，官辦熱身賽桃猿隊9局過後（含9局）共失27分。
悍將搶勝，但賽後把握機會繼續練，總教練陳金鋒表示，這是本來就排定好的訓練計畫，之前週六、日的比賽開打時間早，比賽結束後，天色沒有這麼暗，今天賽後有時間、天色也暗了，做一下高飛球接球的訓練。
悍將今天比賽洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）5局失1分好投壓制，打線13安攻勢串聯，團隊也跑出5次盜壘成功，陳金鋒表示，無關對球員的腳程有沒有信心，只是讓球員知道自己的特色、展現優勢。（編輯：謝雅竹）1130325
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