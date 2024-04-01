陽黃柏憲用下盤力量增優勢 U18東岸聯盟有長打

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（中央社記者謝靜雯台東1日電）U18東岸聯盟棒球賽地主台東縣聯隊陽黃柏憲扮演稱職開路先鋒，今天單場2安1盜壘，率隊以5比2擊敗屏東高中，陽黃柏憲善用下盤力量攻擊收到成效，展現腳程和長打優勢。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽台東縣聯隊今天與屏東高中交手，1局上就有攻勢串聯，台東縣聯隊靠著陽黃柏憲、蔡承恩接連安打、林泊廷高飛犧牲打先馳得點，再靠著保送、高懷恩安打、失誤搶分，單局攻下3分、奠定勝基。

陽黃柏憲2局上選到保送、盜上二壘，4局上敲出接近全壘打牆的落地安打跑出三壘打，再靠著對手傳球失誤直奔本壘替球隊多添保險分。

台東縣聯隊總教練陳峰岳表示，陽黃柏憲高一、高二因為守備位置與學長重疊所以是打鋁棒組賽事，高三升上木棒組後，本屆木棒聯賽就有好表現，無論腳程、攻擊都具有水準，身材雖然瘦瘦高高的，但是也具有長程火力。

陽黃柏憲表示，之前打擊時比較容易想太多，現在心態更放鬆，今天打出三壘打的打席，想著2好2壞球之後投手應該不會再丟直球，剛好抓到設定的球路攻擊，看到對方野手處理有瑕疵才選擇拚本壘。

陽黃柏憲自評長打進步多，之前打擊多僅是用上半身的力量，現在下半身力量運用更好、對攻擊幫助很大。

陽黃柏憲熟悉的位置是外野，但今天比賽先發守三壘，他透露高一也曾守過三壘，目前還是對外野守備比較有信心，三壘還需要熟悉一下。至於畢業後走向，要看接下來國內青棒選拔賽是否有好表現，如果有打出成績也會考慮參選。（編輯：李亨山）1130401