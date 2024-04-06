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U18東岸聯盟高掛鄭英俊30號球衣 高雄B搶勝

2024/4/6 11:15（4/6 11:41 更新）
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2024年U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊掛上逝世教練鄭英俊的30號球衣（圖）、為教練而戰，以5比3擊敗新北市聯隊、晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 113年4月6日
2024年U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊掛上逝世教練鄭英俊的30號球衣（圖）、為教練而戰，以5比3擊敗新北市聯隊、晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 113年4月6日
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（中央社記者謝靜雯台東6日電）U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊掛上逝世教練鄭英俊的30號球衣、為教練而戰，左投陳昱安回家鄉台東先發投6.1局2責失分，率隊以5比3擊敗新北市聯隊、晉級冠軍戰。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽以高苑工商組隊參加的高雄市B隊4強與新北市聯隊交手，高雄市B隊總教練鄭英俊此次率隊參賽，2日早上被發現在飯店猝逝，高雄市隊從3日起出賽球員上都會繫上黃絲帶，也會將鄭英俊30號球衣掛在場邊、為教練而戰。

今天4強賽對上強隊新北市聯隊，高雄市B隊派出左投陳昱安先發，僅在2局被敲2支安打，加上隊友守備失誤失掉1分，但及時回穩、沒有擴大失分危機。

陳昱安今天總計投6.1局被敲8支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉3分（2分責失分），最快球速137公里，率隊搶勝晉級，也算是投出高中生涯代表作

高雄市B隊教練林樺慶表示，此次預賽時就有發現新北市聯隊左打多，陳昱安一開始也有點跌跌撞撞，但他是台東的球員，回到家鄉特意安排4強讓他先發，希望發揮以左剋左的效果。

林樺慶表示，陳昱安有左投優勢，今天投球節奏掌握不錯，直球、變化球搭配好，也有提醒投手持續修正，不要讓對手打出長打。

陳昱安今年高二，少棒、青少棒都在台東打球，高中首度回到台東先發，家人也都有來看，今天的投球策略是直球、變化球搭配，投給打者打、讓守備幫忙，雖然想要完投7局，但比賽後半段體力下滑、很可惜沒能投完比賽。（編輯：陳政偉）1130406

2024年U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊左投陳昱安（圖），回家鄉台東先發投6.1局2責失分，率隊以5比3擊敗新北市聯隊、晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 113年4月6日
2024年U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊左投陳昱安（圖），回家鄉台東先發投6.1局2責失分，率隊以5比3擊敗新北市聯隊、晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 113年4月6日
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