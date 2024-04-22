柯達奪LPGA雪佛龍錦標賽金盃 5連冠締造20年紀錄

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（中央社記者黎建忠台北22日電）LPGA年度5大賽首戰的雪佛龍錦標賽今天結束4回合激戰，美國名將「長腿妹」柯達以4天低於標準13桿的275桿，拿下生涯第2場大賽金盃，今年賽季更締造「5連冠」壯舉。

雪佛龍錦標賽（The Chevron Championship）就是最早的納比斯科錦標賽（Nabisco Championship），奪冠球員的傳統就是要跳下18洞果嶺旁的水池慶祝，當然今天的柯達（Nelly Korda）也不例外。

現年25歲的柯達在今年賽季表現驚人，今天奪冠後，已連續拿下5場美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）賽事冠軍，成為史上繼1978年的羅培茲（Nancy Lopez）、2004至2005年的索倫斯坦（Annika Sorenstam）後，第3名完成此紀錄的球員。

2021年柯達初嚐顛峰，當年她拿下4場LPGA賽事冠軍，包括生涯首座大賽金盃LPGA錦標賽，而柯達也在同年登場的東京奧運，斬獲女子高爾夫金牌。只不過就在2022年3月，她被診斷出血栓和背傷，整整休息超過4個月。

柯達賽後接受LPGA官方訪問時說：「我想起了所有的悲傷時光以及健康上的恐慌，才造就了現在的我，所以我很感激這些起起落落，這樣才能讓我成長。」

除了柯達的驚人表現外，這場大賽還有4名台灣選手參賽，包括前冠軍曾雅妮，以及錢珮芸、徐薇淩和業餘球員吳純葳。但經過前2回合賽事後，僅錢珮芸、徐薇淩晉級，最終以錢珮芸的並列第40名表現最佳。

另外，韓國籍的前世界球后柳簫然，在打完這場比賽後也宣布正式退休，她在LPGA奮戰13年、拿下6勝，包括2場4大賽冠軍金盃。（編輯：張雅淨）1130422