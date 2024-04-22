潘世勳春季聯賽寫完全打擊紀錄 率全越運動奪第12勝

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）全國成棒甲組春季聯賽全越運動潘世勳寫下完全打擊紀錄，依序敲出一壘安打、全壘打、三壘安打、二壘安打，率隊以11比6擊敗桃園市成棒隊，搶下預賽第12勝。

113年全國成棒甲組春季聯賽預賽，全越運動棒球隊今天與桃園市成棒隊交手，全越先發第4棒、指定打擊潘世勳寫紀錄，1局上敲出右外野方向一壘安打，3局上敲出2分砲，5局打擊機會敲出游擊方向滾地球出局。

潘世勳7局上敲出三壘打聽牌、帶有1分打點，9局壘上有人時敲出二壘打推進，寫下難得完全打擊紀錄；今天單場5打數敲出4支安打、貢獻3分打點，打擊表現最亮眼。

全越運動打線串聯，團隊敲出19支安打搶分，順利搶下預賽第12勝，賽後戰績12勝2敗3和。

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全越運動明天將與台灣電力公司棒球隊在國體大棒球場交手，賽後全越運動也將替姜建銘舉行引退儀式；姜建銘在年初爆米花棒球聯盟結束後正式卸下球員身分，此次春季聯賽以總教練身分率隊參賽。

台北興富發隊今天與合作金庫棒球隊交手，興富發隊投手林展樟先發展現壓制力，總計用104球投8局，僅被敲出4支安打，投出6次三振、2次四壞保送，無失分，興富發隊終場以8比0搶勝，賽後預賽戰績11勝4敗3和。（編輯：陳仁華）1130422