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T1總冠軍賽雲豹聽牌 蔣淯安：能4場結束很好

2024/5/30 22:55
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（中央社記者黎建忠台北30日電）T1台啤永豐雲豹今天以94比79擊敗台北戰神，總冠軍賽取得3比0的絕對領先優勢，後衛蔣淯安笑說：「能4場結束當然很棒，但還是1場、1場準備再說。」

蔣淯安出賽全隊最多的42分鐘，繳出21分、4抄截、3助攻，尤其開賽之出不但手感好，還成功串聯全隊攻勢，是雲豹越打越順的主因。

蔣淯安賽後接受媒體聯訪時說，第1節自己的狀況和手感都不錯，就盡可能的在場上幫助球隊，所以今天的開局應該是系列賽最好的一次，「儘管3比0領先，但我們還是要保持專注。」

蔣淯安強調，雖然4場就拿下總冠軍當然很棒，但現在包括自己在內的所有球員都不會先去想這個問題，還是1場1場好好準備。」

卡森斯（DeMarcus Cousins）也特別稱讚蔣淯安，「今天他開賽真的打得很好，很開心能有這麼棒的開局，這是一場團隊的勝利，我想大家都很滿意。」

對於雙方在第3節的口角衝突，卡森斯一臉不在乎地說：「那時候我們領先30多分吧，我根本不在乎對方在講什麼。」（編輯：陳政偉）1130530

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