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張建銘提點快狠準 劉俊緯大巨蛋敲中職生涯首轟

2024/6/2 21:51（6/2 22:36 更新）
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中華職棒味全龍隊2日在台北大巨蛋與中信兄弟隊交手，龍隊19歲野手劉俊緯（右）先發打9棒、守游擊，8局下敲出生涯首轟，也是龍隊史首名例行賽在大巨蛋開轟的球員。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月2日
中華職棒味全龍隊2日在台北大巨蛋與中信兄弟隊交手，龍隊19歲野手劉俊緯（右）先發打9棒、守游擊，8局下敲出生涯首轟，也是龍隊史首名例行賽在大巨蛋開轟的球員。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職味全龍隊19歲野手劉俊緯今天在台北大巨蛋敲出生涯首轟，單場2安2打點；前3場打得比較悶，打擊教練「火哥」張建銘提醒攻擊要「快、狠、準」，果斷出棒，有好的結果。

中華職棒味全龍隊今天在台北大巨蛋與中信兄弟隊交手，龍隊19歲野手劉俊緯今天先發打9棒、守游擊，劉俊緯3局下吞下三振，5局下敲出安打、6局下獲得觸身球保送，8局下開轟，為中職生涯首轟，也是龍隊史首名例行賽在大巨蛋開轟的球員。

劉俊緯前3場比賽沒有敲安，他表示前幾場想法太多，有太多策略，今天第一個打席看球其實蠻清楚的，但因為想太多沒有好的結果，打擊教練張建銘提醒，打擊要「快、狠、準」，上場積極進攻好球帶，收到好的效果。

劉俊緯表示，今天8局打席打出去感覺有機會形成全壘打，但大巨蛋不好開轟，很多隊友打出去氣勢都很好、球打得很強，本來以為會開轟都被接殺，所以也沒這麼篤定。

被問起全壘打的時間點是否有在預期內，劉俊緯表示，這些東西都是可遇不可求，不會特別去想，越想可能就越不容易達成，首轟球也有拿回來。（編輯：陳仁華）1130602

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