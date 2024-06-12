台東鼓勵選手參加全國性賽事 8/1起比照6都補助

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）為鼓勵代表台東縣外出比賽的選手，台東縣長饒慶鈴今天宣布，自8月1日起提高5大全國性運動賽事以及全國藝文科技類競賽參賽選手的膳雜費及住宿費補助，補助額度同6都水準。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東的運動選手在各大體育賽事表現亮眼，舉凡棒球、舉重、柔道、田徑等均有優異的成績，台東縣也致力於建構完善的運動人才培訓體系。近年除了體育項目的培育外，饒慶鈴也相當重視拓展學子們在藝術、文化及科技等多元專長學習的機會。

台東縣政府表示，饒慶鈴為鼓勵代表台東縣參加「全國中等學校運動會」、「全國運動會」、「全民運動會」、「原住民族運動會」及「身心障礙運動會」等5大全國性賽事的運動選手，宣布自8月1日起，補助參賽經費標準由每天膳雜費新台幣300元及住宿費700元，分別提高至每天400元及800元，全國藝文科技類競賽也同時納入是項標準，不僅補助額度等同於6都水準，體育及藝文科技競賽也一視同仁。

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參加體育、藝文、科技等競賽若為教育部指定之升學盃賽或國手選拔賽，參賽期間的膳雜費及住宿費也一併由每天200元及500元，分別提高至300元及700元。其餘各類單項競賽，膳雜費則提高至每天300元。

饒慶鈴強調，透過提高參賽補助經費，希望協助改善選手在賽事期間的生活條件，讓選手專注於比賽以獲取佳績。未來，台東縣政府將持續積極投入資源，提升運動、藝術及科技競賽的參與度與品質，致力打造更完善的培訓環境，讓台東的年輕人才在各項競賽中大放異彩，為台灣爭光。（編輯：李淑華）1130612