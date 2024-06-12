黃怡樺無緣奧運 樂見台灣桌球女團有新組合

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣桌球選手黃怡樺本週抱病參加WTT盧布里雅納挑戰賽，為巴黎奧運積分最後衝刺，可惜止步資格賽次輪，無緣爭奪奧運第3人資格，而她今天平常心看待，樂見台灣女團有新組合。

根據中華民國桌球協會奧運選手遴選辦法規定，將由6月18日當天公布台灣隊世界排名前3名者代表參加團體賽，台灣女單排名最高鄭怡靜以及確定參加混雙的陳思羽，已鎖定2席資格。

黃怡樺即將在7月步入40歲，而她從2004年雅典奧運起，連續4屆奧運披上台灣隊戰袍，靠著6月初世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽阿根廷曼多薩站奪得女單亞軍，世界排名從原本第91名、重返前50行列，一度有機會爭奪女團第3人。

這場奧運女團第3人之爭，以排名46名簡彤娟最占優勢，但因6月中之前已無賽程，只能靜觀其變，排名第49黃怡樺、第68李昱諄還有機會超車。

黃怡樺上週因未能趕上克羅埃西亞薩格勒布（Zagreb）挑戰賽，本週在斯洛維尼亞舉行的盧布里雅納（Ljubljana）成為爭取積分最後機會，可惜連5站橫跨美洲、歐洲賽事，讓她有點吃不消，賽前還一度發燒，最終女單資格賽次輪以局數1比3敗給20歲香港小將吳詠琳。

黃怡樺接受中央社記者訪問時表示，因轉機和調時差的原因，多少對身體造成負擔，加上因生病導致身體有點跟不上，打起來也少了一點自信。

「其實就一站一站打，沒有想太多， 一開始積分差得比較遠，剛好阿根廷那一站成績比較好，才有機會角逐第3人。」黃怡樺對於拚奧運第3人一事，她強調，抱持著平常心去打。

談到台灣女團無緣再現2016年奧運女團3人組，黃怡樺聽聞後笑著說：「不行啦，還是要有新組合。」

黃怡樺將逐漸朝教練轉型，至於是否會拚2026名古屋亞運，她表示，將視身體狀況，先瞄準明年世界壯年運動會。（編輯：李亨山）1130612