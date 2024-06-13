澳洲羽球公開賽 「台灣內戰」周天成逆轉晉8強

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（中央社記者黎建忠台北13日電）BWF超級500等級的澳洲羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在16強和自家小將戚又仁拚戰62分鐘，才以12比21、21比14、21比15逆轉獲勝挺進8強。

34歲的周天成和26歲的戚又仁，賽前交手過2次，全都由周天成獲勝。

今天再度交鋒，開賽周天成雖以3比0領先，但接著發生過多主動失誤，讓戚又仁一口氣連得8分逆轉比數，比賽中段周天成雖一度追到10比12差距，但最終還是讓戚又仁搶下首局。

第2局周天成找回狀態，先取得9比4領先，儘管被連得5分追成平手，但隨後周天成一波7比1的攻勢拉開差距，如願追回一局。

關鍵的第3局，周天成不但沒有受到體力影響反而越打越猛，不但多次主動找機會跳殺，防守上沒有漏洞也替小老弟上了一課，開賽9比2領先，並在12比9領先時連得7分奠定勝基，完成這場逆轉秀。

周天成明天在8強賽的對手，又是台灣球員李佳豪，如果能順利過關，4強很有機會強碰馬來西亞好手李梓嘉。

周天成目前位居男單世界排名第13名，他參加完這場澳洲羽球公開賽後就會返台閉關練球，依舊很有機會保住奧運種子席次。

女單賽事，名列大會第5種子的宋碩芸則以21比12、21比17擊敗自家人董秋彤；老將白馭珀以21比14、21比18擊敗馬來西亞的卡魯帕特萬（Letshanaa Karupathevan），雙雙挺進8強賽事。（編輯：李亨山）1130613