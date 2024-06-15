詹詠然大半年沒出賽 視巴黎奧運國家隊最終戰

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）因身體出狀況、大半年沒有參賽亮相的台灣網球好手詹詠然今天宣布，巴黎奧運將是她最後一次參加奧運以及披上台灣隊戰袍，她也說：「再次回到網球場上，對我來說很有意義。」

巴黎奧運網球男、女雙打各32籤，各國每個項目最多派2組參賽，目前台灣僅生涯拿下8座大滿貫雙打冠軍、女雙世界排名第2的謝淑薇，與曹家宜聯手的組合確定取得參賽門票。

至於女雙排名28名的詹皓晴，則有機會透過綜合排名再添一席，她內舉不避親，選擇啟動傷後保護排名35的姊姊詹詠然當搭檔。

詹詠然去年杭州亞運結束後就沒再出賽，今天她現身新莊體育館觀賞台灣職籃P.LEAGUE+總冠軍賽第3戰，受訪時她表示，亞運結束後身體不適的狀況又復發，就在台灣治療、訓練。

隨著近況趨於穩定，詹詠然透露，訓練量、強度已逐漸拉高，她也感謝妹妹選她作為搭檔，「能夠再次回到網球場上，對我來說很有意義，也是很大鼓勵。」

詹詠然今年8月將滿35歲，她今天也宣布，這次巴黎奧運將是她最後一屆參加奧運，應該會是她最後一次披上台灣隊戰袍比賽。

詹詠然強調，亞、奧運每4年才一次，每次披上國家隊戰袍為台灣隊出賽，「對我來說都是非常榮幸、榮耀的事情。」她表示，無論成績好壞，都很珍惜每次出賽機會。

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談到妹妹挑選搭檔的考量，詹詠然解釋，提報的名單都經過國際網球總會（ITF）、世界女子職業網球協會（WTA）認可，且符合規定，並以最有機會取得參賽權組合為主要考量。

詹詠然在2008年北京奧運，初登五環殿堂，當時與莊佳容在女雙止步16強，2016里約奧運、2020東京奧運與妹妹詹皓晴攜手，分別在8強、首輪出局，這次若能取得參賽資格，將是詹家姊妹第3次攜手叩關奧運。（編輯：龍柏安）1130615