李宗賢跑壘判決 葉君璋無奈：裁判該說服的是自己[影]

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職味全龍隊今天與富邦悍將交手，3局上李宗賢擊出強襲球造成龍隊先發投手傳球失誤的跑壘判決，總教練葉君璋賽後無奈表示：「每次都有不同解釋，裁判該說服的是自己。」

味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰悍將隊，3局上龍隊1比0領先，悍將2人出局後李宗賢敲出投手方向強襲球，經重播輔助判決後，紀錄上為一支內野安打，再靠著龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）傳球失誤上到二壘，劉俊豪補上安打，助悍將追平比分。

影片來源：CPBL 中華職棒

重播輔助判決後維持原判，龍隊總教練葉君璋表情很戲劇化，也馬上上場了解判決原因，賽後葉君璋接受媒體訪問時一開口就無奈說：「這搞得我好煩。」

葉君璋解釋， 裁判的判決都接受，「但裁判該說服的不是我們，而是他們自己，每次都有不同的解釋方法。」

葉君璋也提到，先前自己球隊球員發生類似的狀況，裁判的解釋是，守備員跑在線上所以被判妨礙守備，理由是跑者跑在線上、守備員會嚇到，所以才會暴傳，這是之前聽到印象很深刻的解釋，今天李宗賢兩隻腳跑在線內，裁判給的解釋是，守備員自己暴傳、跟跑者沒有關係。

葉君璋強調，最早之前的規定是跑者跑在線內（3呎線外）、傳球過去打到跑者就是妨礙守備，後來又有修改，「我也不知道該說什麼，裁判自己確定好、說得通就好。」

根據中職規章補述第3章3.06（C），「擊球跑壘員跑於3呎線外，致使野手所傳之球無法順利接球時（例如：傳球接近跑壘員身體，而造成接球之野手閃躲或失誤時，則判定為妨礙守備，但如是所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接球時，則不判定妨礙守備） 。」（編輯：龍柏安）1130817