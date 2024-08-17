龍隊、悍將比賽4局打完 因雨保留至10/6再戰
2024/8/17 21:19（8/17 21:36 更新）
（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職味全龍隊今天與富邦悍將交手，比賽因雨延後開打，4局下打完龍隊3比1領先時又因雨暫停約1個半小時，最後比賽因雨勢影響無法繼續，保留至10月6日原場地補賽。
龍隊今天在主場天母棒球場迎戰悍將隊，原訂下午5時05分開打的比賽，因雨延後至6時開打，龍隊1局下靠著李凱威安打、犧牲觸擊、保送、蔣少宏二壘打先馳得點。
悍將隊3局上2人出局後李宗賢敲出投手方向強襲球，經重播輔助判決後，紀錄上為一支內野安打，再靠著龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）傳球失誤上到二壘，劉俊豪補上安打，送回追平分。
龍隊4局下再起攻勢，2人出局後陳品捷二壘打、張祐嘉遭觸身球保送，王順和安打送回超前分，再靠著李凱威安打多添1分，比賽4局打完、晚間7時27分因雨暫停。
比賽暫停約1個半小時後，在晚間約9時宣布，「受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將形成保留比賽，將移至10/6晚間5時05分，原場地天母棒球場進行補賽。」（編輯：李亨山）1130817
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