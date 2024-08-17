龍隊、悍將比賽4局打完 因雨保留至10/6再戰

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職味全龍隊今天與富邦悍將交手，比賽因雨延後開打，4局下打完龍隊3比1領先時又因雨暫停約1個半小時，最後比賽因雨勢影響無法繼續，保留至10月6日原場地補賽。

龍隊今天在主場天母棒球場迎戰悍將隊，原訂下午5時05分開打的比賽，因雨延後至6時開打，龍隊1局下靠著李凱威安打、犧牲觸擊、保送、蔣少宏二壘打先馳得點。

悍將隊3局上2人出局後李宗賢敲出投手方向強襲球，經重播輔助判決後，紀錄上為一支內野安打，再靠著龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）傳球失誤上到二壘，劉俊豪補上安打，送回追平分。

龍隊4局下再起攻勢，2人出局後陳品捷二壘打、張祐嘉遭觸身球保送，王順和安打送回超前分，再靠著李凱威安打多添1分，比賽4局打完、晚間7時27分因雨暫停。

比賽暫停約1個半小時後，在晚間約9時宣布，「受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將形成保留比賽，將移至10/6晚間5時05分，原場地天母棒球場進行補賽。」（編輯：李亨山）1130817

中華職棒味全龍隊17日晚間在主場天母棒球場與富邦悍將隊交手，龍隊總教練葉君璋（左）3局上一度不服判決，上場向主審抗議。中央社記者鄭清元攝 113年8月17日

中華職棒富邦悍將隊劉俊豪（圖）17日在例行賽3局上半敲出右外野方向一壘安打，帶1分打點，隨後並把握對手傳球失誤，成功站上二壘。中央社記者鄭清元攝 113年8月17日

中華職棒富邦悍將隊17日例行賽作客天母球場交手味全龍隊，悍將劉俊豪（前右）3局敲安先上一壘，再把握對手傳球失誤成功上到二壘，隨後比出手勢致意。中央社記者鄭清元攝 113年8月17日

中華職棒例行賽17日晚間在天母棒球場上演富邦悍將隊與味全龍隊之戰，龍隊派出洋投伍鐸（Bryan Woodall）先發，至4局結束時僅失1分，隨後比賽因雨暫停。中央社記者鄭清元攝 113年8月17日

中華職棒富邦悍將隊17日例行賽作客天母棒球場交手味全龍隊，悍將由投手江國豪先發登板，投至4局已失3分皆自責分。中央社記者鄭清元攝 113年8月17日

中華職棒味全龍隊17日晚間在天母棒球場交手富邦悍將隊，龍隊張祐嘉（前）4局在隊友敲安助攻下，成功跑回本壘得分。中央社記者鄭清元攝 113年8月17日