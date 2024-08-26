U15世界盃棒球賽 台灣單局4分翻轉連3屆奪季軍

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）U15世界盃棒球賽台灣與尼加拉瓜爭季軍，台灣隊比賽前半段落後，6局下單局攻下4分，楊竣皓滾地球送回致勝分，加上楊至皓後援2.2局穩守，終場以7比6搶勝，連3屆奪下季軍。

U15世界盃棒球賽在哥倫比亞舉行，今天季軍戰台灣與尼加拉瓜交手，台灣隊派出投手羅師騁先發，羅師騁開賽接連被敲2支安打掉分，1人出局後再因為高飛犧牲打失掉1分。

台灣隊2局上換投由投手余念孝接替登板，被首名打者敲出安打、犧牲觸擊推進，再被敲出安打失掉1分。

余念孝3、4局沒有掉分數，5局上接連被敲3支安打失掉1分，1人出局後退場由楊至皓接手後援，再被敲出安打、投出觸身球保送、野手選擇再掉2分。

台灣隊前2局沒有得分，3局下靠著保送、盜壘、對手失誤攻占三壘，先靠著滾地球跑回1分，接著再靠保送、馬佑嘉安打、野手選擇再跑回第2分，5局下靠著楊至皓安打、失誤、羅師騁安打添分，將比數追至3比6落後。

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台灣隊6局下再起攻勢，吳壬睿、楊曜丞、楊至皓接連安打攻占滿壘，許育傑安打先追1分，蘇子進安打加上對手守備失誤一口氣跑回2分、扳平比數，楊竣皓敲出滾地球，送回球隊超前分。

7局上後援投手楊至皓雖再被敲出安打，但沒有多掉分數，替球隊守住勝利，楊至皓今天後援投2.2局，被敲2支安打，投出1次三振、無失分，奪下勝投。台灣擊敗尼加拉瓜奪下季軍，從2018年起，連3屆奪下季軍。（編輯：唐聲揚）1130826