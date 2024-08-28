李灝宇腰椎受傷 被老虎隊放入7天傷兵名單

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）美職底特律老虎隊小聯盟2A台灣好手李灝宇本季繳出好成績，不過自16日之後就沒有出賽，今天被球團放入7天傷兵名單，原因是在16日比賽中擊球導致腰椎受傷，正在進行復健。

21歲「怪力男」李灝宇本季繳出穩定成績，不過自從台灣時間8月16日出賽僅打1個打席後，就沒有出賽紀錄。日前有美國媒體「底特律新聞報」報導，李灝宇因為坐長途巴士13小時，導致背部受傷而整季報銷。

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不過老虎隊球團今天才將李灝宇放入7天傷兵名單，根據球團的傷兵報告，李灝宇的傷勢為腰椎發炎，是在16日比賽擊球時傷到腰部，目前他每天都在復健治療，傷兵報告中並未提到今年球季是否報銷。

李灝宇本季在2A出賽87場，342打數敲出102支安打，包含12發全壘打，為職業生涯最多轟，還跑出16次盜壘，追平去年成績，另外送回56分打點，打擊率2成98。（編輯：張雅淨）1130828