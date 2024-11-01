大巨蛋中職場次縮減 陳傑憲喊可惜盼以棒球為主

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）針對大巨蛋明年僅提供中華職棒20場檔次，中職工會理事長陳傑憲今天表示，在大巨蛋打球很舒適、不怕延賽，如果場次縮減很可惜，「棒球場用途就是棒球，希望以棒球為主。」

中職與6球團昨天開領隊會議時討論到，遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的明年例行賽場次版本，例行賽只有開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次。聯盟與6球團均直呼難以接受，將再與台北市府、遠雄公司進行溝通，希望大巨蛋仍以棒球賽事優先。

中職工會理事長陳傑憲今天表示，「以我自己立場來說的話，現在已經6隊了，如果場次縮減來大巨蛋的機會又更少，很可惜。」陳傑憲表示，昨天看到新聞時，第一時間想法是今年中信兄弟就在大巨蛋超過20場了，「這樣的話明年要怎麼分，我們統一獅有機會來這裡比賽嗎？」

陳傑憲指出，在大巨蛋打球很舒適，能夠生在這個世代很幸福，「棒球場用途就是棒球，希望以棒球為主，選手沒有選擇權，希望上層能夠好好地去處理這件事，只能期待給我們最好的福利，一定還在討論當中，希望有好的結果。」

中職今年在大巨蛋的賽事效益相當大，陳傑憲也提到，在大巨蛋比賽可以不怕延賽對選手來說很重要，像今年例行賽尾聲就一直在延賽，「如果在大巨蛋就不會有這個問題，延賽是對運動員很傷的事情，我們曾經歷過1個星期沒有比賽。」

陳傑憲指出，延賽期間只能簡單練習，但室內空間有限，沒辦法拿出百分之百的球技，「不過大巨蛋不會怕下雨，再來就是室內空調，投、打、守都是很舒服的，尤其很多投手如果流很多汗會影響到。」陳傑憲指出，希望每年都可以來大巨蛋打幾場比賽，「對選手來說是小確幸。」（編輯：陳政偉）1131101