岳政華首奪外野金手套 可惜哥哥岳東華未拿獎

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（中央社記者陳容琛台北4日電）中職中信兄弟外野手岳政華、味全龍三壘手劉基鴻今年首度摘下金手套，其中岳政華表示，原先期待與哥哥岳東華攜手拿到金手套，「可惜分數差一點。」

受到學長張志豪的刺激，兄弟外野手岳政華今年在守備方面表現優異，累計321次守備機會，完成311次刺殺、7助殺，守備率為0.991，進帳中職生涯首座金手套，同時得到球迷票選的年度最佳美技獎。

岳政華今天出席頒獎典禮時接受媒體聯訪自評，本季進步最多在於穩定性，即便仍有一些隱形失誤，但這些將化為未來持續進化的動力，並喊話接下來希望拚最佳9人及個人獎項，「金手套一直是我想要的，志豪學長也說一定要拿到」，自己也覺得今年滿有機會的，所以很開心有做到。

至於榮膺年度最佳美技獎，岳政華則認為有點運氣成分，「其他外野手可能也接得到，只是剛好是我。」

隨著岳東華在二壘手金手套票選以5分之差敗給李凱威，讓岳政華期望兄弟一起站上頒獎台的夢碎，「我知道他很渴望拿到金手套，因為他在守備拚勁從外野就看得出來，而且他對自己守備要求很高，很可惜分數只有差一點點。」

同樣首度勇奪金手套的龍隊三壘手劉基鴻提到，這座獎項是很大肯定，尤其花了很多時間在守備，並特別感謝內野教練劉榮華給予高標準，在練習後傳承怎麼用腳步找球等技術，「也謝謝葉總（葉君璋），就算我今年沒有打得很好，還是繼續排我上場，希望明年拿到金手套跟最佳9人。」（編輯：張雅淨）1131104