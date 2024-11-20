12強棒賽台灣隊前進東京 嘉縣萬國戲院21日起轉播

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）2024年世界12強棒球賽台灣隊挺進4強前進日本東京巨蛋，嘉義縣大林慢城發展協會21日至23日將在萬國戲院室內轉播比賽，若台灣隊打進冠亞軍賽，24日繼續轉播，歡迎球迷到場加油。

大林慢城發展協會今天告訴中央社記者，2024年世界12強棒球賽，台灣隊打進4強前進東京，為了揪嘉義的球迷一起加油，已取得愛爾達電視授權，將在萬國戲院內轉播台灣隊所有賽事。

大林慢城發展協會說，台灣隊21日上午11時對戰委內瑞拉、22日上午11時對戰美國、23日下午6時對戰日本都會轉播，若台灣打進冠亞軍賽，24日的賽事也會轉播；萬國戲院可容納約100人，免費供應爆米花、熱茶飲品及豆花點心讓前來應援的民眾享用。

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目前萬國戲院雖在整修，還未正式動工，大林慢城發展協會與包商協商，先借用幾天，暫時將原本移除的椅子搬回，等轉播賽事結束，再將椅子移出。

嘉義縣文觀局指出，去年向文化部爭取到萬國戲院整修補助經費新台幣3825萬元，進行「古蹟歷史建築及聚落修復或再利用工程」，縣府負擔配合款450萬元，日前已發包完成，整修內容包括建築本體修復、機電、消防、衛生設備、空調設備及再利用工程，預計在114年底完工。（編輯：陳清芳）1131120