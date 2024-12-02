林冠臣加盟日職西武獅 看台灣12強奪冠盼入選國手征戰

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（中央社記者戴雅真東京2日專電）日職埼玉西武獅隊今年選秀第4指名，來自台灣、就讀日本經濟大學的21歲棒球新星林冠臣1日參加新入團選手發布會，被日媒譽為「大型新人」，一出場就以195公分、105公斤的魁武體格吸引眾人目光，被視為未來的強打候選人。

林冠臣接過外崎修汰等球員使用過的背號44，直言明年球季的目標就是「成為全壘打王」。

日刊體育報導，從開始接觸棒球到成為職業選手，林冠臣只用了短短8年的時間。他在小學時是跳遠選手，國中二年級改打棒球，契機在於他到美國看現場比賽時，被紐約洋基隊的重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）深深震撼。

他表示，「看他擊球的時候似乎沒有使出全力，球卻能飛那麼遠，真的很厲害。我當時就想，自己將來也想成為那樣的選手。」那一刻的興奮感至今仍烙印在他的腦海中。

林冠臣懷抱著想要成為像賈吉那樣的球員的夢想，一心一意投入棒球運動，因為對甲子園充滿憧憬，在父母的支持下，高中便來到日本留學。回顧過去經歷，他感慨地說，「能夠從高中就來到日本，都是因為我的父母，我非常感謝他們，我也相信只要努力不懈，夢想一定會實現。」

台灣隊最近在世界12強棒球賽擊敗日本隊，首次奪冠，這更讓林冠臣充滿期待。他懷抱一個想法，就是希望有朝一日能夠披上台灣隊的制服出戰，「就算只有一次也好，我想要入選台灣隊，拿下世界第一。」

林冠臣的資本就是95公斤的握力和強大力量，目標是「在明年的開幕戰搶到先發機會，透過擊出全壘打為球隊做出貢獻。」

林冠臣出生於2002年12月30日，高中赴日本留學，就讀於宮崎縣日南學園，就讀日本經濟大學一年級便取得先發位置，在大四春天展現出實力，以4成29的打擊率和4支全壘打的表現，在大學聯賽入選最佳9人，投打習慣為右投右打。

這次在12強棒球賽表現亮眼的張奕和林冠臣同樣畢業於日本經濟大學，是大學的前後輩關係。張奕日前在接受日媒採訪時也提到，「不僅是林冠臣，還有很多來自台灣的選手正在日本職棒挑戰。我希望他們能夠相信自己、展現出實力，我會替他們應援。」（編輯：高照芬）1131202