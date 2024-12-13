新北U18王銘賢中繼穩守 新北藍挑戰7連霸剩一步

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）新北U18棒球賽新北藍隊王銘賢4強提早上班，1局上登板接手，投3.2局無失分，率隊以4比0擊敗雲林縣、晉級冠軍戰，要挑戰7連霸；總教練鄭志強對投手安排有想法，不依賴單一投手。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊4強與雲林縣隊交手，派出高一投手楊辰浩先發，但開賽就有狀況，1人出局後接連投出2次四壞保送，新北藍隊換上王銘賢接手登板製造雙殺、化解可能的失分危機。

新北藍隊1局下劉承佑率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、保送，曾聖恩安打、失誤，開賽搶下2分，3局下曾聖恩內野安打，靠著滾地球、許子彥適時安打再添1分，4局下再靠著葉弘仁二壘打，送回團隊第4分。

新北藍隊投手王銘賢中繼投3.2局僅被敲出2支安打，投出1次三振，無失分，幫助球隊搶勝晉級、奪下勝投。

新北藍隊總教練鄭志強表示，這個比賽每場都先排定先發投手，今天開賽就有狀況，怕高一投手如果狀況守不下來，會影響自信心，所以選擇換上高二投手接替。

鄭志強表示，王銘賢一直是球隊最穩定的中繼、救援投手，也持續看到成長，變化球可以搶下好球數，目前有4種變化球種，即便其中1種變化球狀況不好，還是可以動用多樣變化球種達到壓制效果。

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鄭志強也提到，投手安排把眼光放得長遠，前一批高三投手畢業後，也希望計畫性養成高一、高二投手，不要讓大家覺得，只要王牌用掉後面就沒有其他人選；面對挑戰7連霸壓力，也鼓勵球員平常心面對，想要奪冠無論投球、打擊都要穩定表現才能做到。

王銘賢自評是場上不會怯場的類型、抗壓性足夠，但今天表現還可以更好，球進壘的位置還不夠到位，最欣賞穀保畢業的學長黃仲翔，控球很準、變化球也很犀利。（編輯：陳政偉）1131213