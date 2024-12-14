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三重防波堤郭宸安有責任感 新北U18率隊奪冠獲MVP

2024/12/14 15:30（12/14 16:06 更新）
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2024年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊陣中「三重防波堤」郭宸安（圖）扛起後援防線，14日冠軍戰後援2.1局失1分，率隊以5比3拿勝、完成7連霸。中央社記者謝靜雯攝 113年12月14日
2024年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊陣中「三重防波堤」郭宸安（圖）扛起後援防線，14日冠軍戰後援2.1局失1分，率隊以5比3拿勝、完成7連霸。中央社記者謝靜雯攝 113年12月14日
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（中央社記者謝靜雯新北14日電）新北U18棒球賽新北藍隊陣中「三重防波堤」郭宸安扛後援防線，今天冠軍戰後援2.1局失1分，率隊以5比3擊敗京畿道完成7連霸；總教練鄭志強稱讚心態成長，有身為學長帶領學弟的風範。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，地主新北藍隊今天在三重棒球場迎戰韓國京畿道隊，新北藍隊比賽前半段落後，7局上追回4分，終場以5比3奪冠；新北藍隊後援投手郭宸安投2.1局被敲出1支安打，投出1次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，奪下勝投，獲選賽會最有價值球員（MVP）。

新北藍隊總教練鄭志強表示，明顯感受到郭宸安心態上的成長，高一、高二的時候還有學長頂著，升上高三後有自覺要展現學長帶領學弟的風範，此次比賽將郭宸安設定在終結者角色，也是希望他在場上帶頭，讓學弟們看到面對危機時要用什麼心態面對每名打者，在心態和帶頭方面，對投手群來說很重要。

鄭志強表示，接下來的高中木棒聯賽，郭宸安也是多會定位在後援，但關鍵比賽也有可能安排讓郭宸安先發。

郭宸安表示，今天球隊落後時登板，想著要把局面守下來，看了兩年學長怎麼帶領學弟，自己升上高三後也有自覺要扛起這個角色、帶領學弟。

被賦予終結者的角色，郭宸安坦言責任感一定會有，爸爸郭勇志會適時提醒什麼局面跟怎麼面對；郭宸安表示，擔任終結者角色，每個細節都不能出錯，第一球可以更積極的搶好球數。

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郭宸安的爸爸郭勇志過去球員生涯有「台中防波堤」的封號，郭宸安被賦予後援角色後，隊友也都會用「台中防波堤」叫他，他開玩笑說應該要改成「三重防波堤」。

郭宸安進到高中後就是母隊穀保家商教練團極力培養的投手戰力，目前最快球速為148公里，對於畢業後的走向，他表示沒有想這麼遠，還有半年的時間，一步一步走，希望直球、變化球犀利度、控球、穩定度都可以提升。（編輯：李亨山）1131214

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