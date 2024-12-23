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楊昆弼變人夫韓籍妻同為選手 盼未來齊替台灣出賽

2024/12/23 18:32
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（中央社記者黎建忠台北23日電）拿下巴黎奧運男子不定向飛靶第12名的楊昆弼，今天出席「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」時透露，在12月18日升格為人夫，另一半也是韓國射擊選手，希望未來2人能一起代表台灣出賽。

楊昆弼今年第3度站上奧運殿堂，在巴黎奧運射擊不定向飛靶2天資格賽結束後，以1分之差無緣決賽，但獲得第12名仍寫下個人及台灣最佳成績，因此獲「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」。

身材略微發福的楊昆弼，笑稱自己是「幸福肥」，原來他在12月18日完婚，另一半「金小姐」也是韓國射擊國家隊成員之一，只不過小兩口完婚後，老婆先飛到台灣來，幫忙打點楊昆弼身邊的大小事。

楊昆弼在接受媒體訪問時透露，「當初是透過一名共同的泰國射擊選手介紹認識，就這樣靠著社群軟體聊天，其實我們已經認識1、2年，但正式開始交往大概就是今年初的事情。」

楊昆弼提到，「現在老婆就是先幫忙我處理身邊的大小雜事，像是一些私人行程、訂機票等等，我們都是用英文溝通，反正日常生活中，就是她教我一些韓文，我教她一些中文，也算是蠻有情趣的。」

談到結婚後的變化，楊昆弼笑說，其實也才幾天的事情，「不過有了另一半之後，自己心裡就會更有責任感，覺得有個人會一直在背後支持你的穩定感，這對選手來說也是很重要的部分。」

楊昆弼指出，目前就會先進行冬季的體能打底訓練，預計明年3月先去歐洲移地訓練，接著4月在秘魯和阿根廷有2場比賽。（編輯：李亨山）1131223

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