田中將大加盟日職讀賣巨人 只想證明自己還可以投球

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）36歲日本名投田中將大加盟日本職棒讀賣巨人隊，今天他出席在東京的入球團記者會，穿上背號「11」的球衣。他表示，「知道競爭很激烈，但就是想證明自己還可以投球」。

日本讀賣新聞報導，田中今天在巨人隊總教練阿部慎之助陪同下出席入球團記者會。田中表示，「自己從孩童時期起就是巨人隊的球迷，能穿上巨人隊衣，感到非常光榮。我想競爭會很激烈，但我就是想證明自己還可以投球」。

被媒體問及決定進巨人隊的關鍵時，田中表示，「巨人隊是最熱情找我談的，所以我毫不猶豫」。他還表示，對巨人隊的印象就是「巨人隊是職棒史上最能牽引棒球界的球隊」。

田中今天穿上背號「11」的巨人隊球衣。這是以前巨人隊齋藤雅樹、上原浩治所穿的球衣背號。

巨人隊昨晚正式宣布與投手田中簽約一事達成協議。

田中上個月與日職太平洋聯盟東北樂天金鷲之間就下一季的契約進行談判，被提示的年薪超越減薪限制，於是宣布離開東北樂天金鷲。

目前美日通算197勝的田中距離200勝里程碑只差3勝。本賽季他在一軍只登板一場且無勝績。

他今天在記者會上表示，「我的心意並非拿到3勝即可，我想貢獻球隊奪得勝利」。

田中將大2007年從北海道駒大苫小牧高中畢業後進入職棒東北樂天金鷲，成為該隊主力投手，2013年賽季投出24勝0敗，當年率樂天奪得隊史首座總冠軍，2014年轉戰美國職棒大聯盟紐約洋基，連續6賽季繳出雙位數勝投，在大聯盟累積78勝。

2020年大聯盟賽季結束後，田中選擇返日回鍋老東家樂天，但2021到2023年3賽季僅20勝32敗，表現不如預期。

田中將大赴美前日職通算99勝35敗，其中2012年至2013年球季達成例行賽跨季26連勝，創下日職紀錄而有「神之子」綽號。（編輯：田瑞華）1131225