加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本免稅制度改先付後退 2026年11月上路
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA布朗轟本季個人新高44分 塞爾蒂克力挫溜馬

2024/12/28 12:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北28日電）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天12名上場球員全員得分，布朗飆進6顆三分球、攻下本季個人新高的44分，率隊以142比105力挫印第安納溜馬，終止近期2連敗。

暫居東區第2的塞爾蒂克耶誕大戰敗給費城76人，吞下本季首度連敗，少了哈勒戴（Jrue Holiday）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）兩名大將的綠衫軍，今天在主場迎戰溜馬，而溜馬連2天遭遇硬仗，昨天才碰上西區龍頭奧克拉荷馬雷霆。

塞爾蒂克首節在11比11平手時，布朗（Jaylen Brown）先是強打禁區，隨後在三分線也有所斬獲，懷特（Derrick White）也在外線挹注火力，幫助球隊首節取得39比22領先。

塞爾蒂克上半場命中率高達53%，布朗（Jaylen Brown）手感更是火燙，13投10中攻下23分，率隊將分數至67比45。

兩隊第3節都轟下超過30分，而塞爾蒂克在2大主力塔特姆（Jayson Tatum）、布朗單節各得12分帶領下，前3節打完取得25分領先。

溜馬決勝節依舊守不住布朗，讓布朗開節前2.5分鐘就連得9分，塞爾蒂克末節再將分數拉開至30分以上，比賽也提早也進入垃圾時間。

塞爾蒂克在收下這一勝後，擺脫近期2連敗，主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）認為，更重要的是球隊保持平穩心態，「這場比賽結果，其實就像上一場比賽輸球一樣不太重要，因為48小時後還有另一場比賽在等待著我們。」

塞爾蒂克今天展現強大外線火力，飆進23顆三分球、攻下團隊本季新高142分，其中布朗三分球貢獻6顆，斬獲個人本季新猷的44分，外加5籃板、3助攻、4抄截，而塔特姆進帳22分、13籃板。

馬茲拉讚賞布朗表現，他表示，布朗有能力用自身能量與身體素質影響一支球隊，「當他進入某種狀態時，就會非常專注。」

至於溜馬的控球後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）前一場僅攻下4分，今天雖進攻效率有所提升，13投6中、拿到19分，另有9助攻，但正負值-27卻是全場最低。（編輯：陳政偉）1131228

#NBA
#波士頓塞爾蒂克
#哈利伯頓
#塔特姆
#布朗
#美國
#塞爾蒂克
#溜馬
#懷特
#印第安納溜馬
布朗
塞爾蒂克終結快艇5連勝 單節12顆三分球平NBA紀錄
塞爾蒂克
NBA CUP 8隊出爐 聯盟雙雄塞爾蒂克、騎士沒得打NBA騎士驚奇之旅終結 15連勝遭塞爾蒂克斬斷[影]
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA耶誕大戰收視創5年新高 無畏NFL攜手串流平台
113
更多編輯台推薦新聞：