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澳網男單首輪 艾卡拉茲、喬科維奇雙雙晉級

2025/1/13 19:42
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（中央社墨爾本13日綜合外電報導）西班牙新星艾卡拉茲與塞爾維亞名將喬科維奇今天在澳網男單首輪雙雙晉級。艾卡拉茲意在成為摘下四大滿貫金盃的最年輕選手，喬科維奇則志在拿下創紀錄的第25座大滿貫冠軍。

法新社報導，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以6比1、7比5、6比1直落三，輕取哈薩克選手謝夫成柯（Alexander Shevchenko），將於第二輪對決日本好手西岡良仁。

艾卡拉茲年僅21歲，目前排名世界第三，迄今拿下4座大滿貫男單金盃，包括法網及美網各1座和溫網2座，本次參賽志在奪下生涯首座澳網男單冠軍。

若他今年首度在澳網奪冠，將打破西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）的紀錄，成為集滿所有大滿貫冠軍的「生涯大滿貫」（Career Grand Slam）最年輕男子選手。

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另一方面，喬科維奇（Novak Djokovic）則以4比6、6比3、6比4、6比2，擊敗美國選手巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy）。

喬科維奇志在摘下生涯第11座澳網男單金盃，拿下創紀錄的生涯第25座大滿貫冠軍。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140113

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