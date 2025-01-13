大坂直美澳網首輪過關 力拚復出後首冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本13日綜合外電報導）日本網球名將大坂直美今天在澳網女單首輪以6比3、3比6、6比3，擊敗法國好手賈西亞（Caroline Garcia）闖進第二輪，力拚復出後首冠，並且終結2021年澳網以來的冠軍荒。

今年稍早時，大坂直美曾睽違3年首闖WTA賽事決賽，在奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）對決丹麥選手陶森（Clara Tauson）。

但大坂以6比4拿下首盤後，隨即因腹部傷勢退賽，在澳網登場前遭逢打擊。她原本有望在奧克蘭菁英賽終結2021年澳網以來的冠軍荒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大坂直美曾是世界球后，坐擁4座大滿貫冠軍，目前排名世界第51，最近她才與男友饒舌歌手科迪亞（Cordae）分手。

大坂與男友育有1女，兩人的女兒於2023年7月出生，當時大坂因此暫別網壇15個月，並於2024年賽季回歸球場。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140113

大坂直美 大坂直美奧克蘭菁英賽決賽傷退 征戰澳網蒙陰影