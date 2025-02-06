WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒勝巴西名將晉8強

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（中央社記者黎建忠台北6日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT新加坡大滿貫賽16強，以11比7、14比16、11比9、11比6擊敗世界排名第6的巴西名將卡爾德拉諾，拿到對戰4連勝，順利挺進最終8強。

世界排名第12的林昀儒，開賽後就強勢主導進攻，很快取得8比2的領先，毫無問題收下首局；第2局雙方在比賽後段經歷5次「丟士（Deuce）」後，才由卡爾德拉諾（Hugo Calderano）辛苦拿下追平局數。

不過，林昀儒今天狀況不錯，招牌反手擰球常讓對手無力招架，第3局尾聲經過4次平手後，林昀儒靠著中遠台和對手互拉順利搶分，如願搶下聽牌局。

卡爾德拉諾在第4局越打越急躁，甚至還被裁判警告拖延時間，林昀儒在5比3領先時連得4分，取得關鍵優勢，並且在對手連追3分後即時喊暫停止血，順利拿下這場比賽勝利。

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林昀儒除了單打晉級8強外，他和高承睿的男雙也挺進4強，今天一日2勝，收穫頗豐。

林昀儒8強對手，將是世界排名第2的中國好手林詩棟，雙方過去對壘5次，全都由林詩棟獲勝，且林昀儒5場比賽僅拿到3局。（編輯：李亨山）1140206