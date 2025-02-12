亞洲盃資格賽台灣男籃20日抗菲 劉錚領軍捍衛主場

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）2025亞洲盃男籃資格賽第1輪第3階段，台灣隊20日將由隊長劉錚、林庭謙領軍在主場迎戰菲律賓，23日客場出戰香港，中華籃協今天並宣布，這次參賽每人1間房且客場將搭商務艙。

台灣男籃亞洲盃資格賽與香港、菲律賓及紐西蘭同組，台灣隊預賽戰績1勝3敗，暫居分組第3，雖無緣以分組前2名直接取得亞洲盃會內賽門票，但預賽還剩下2場賽事依舊關鍵，包括20日主場台北和平籃球館迎戰菲律賓，23日客場出戰香港，台灣隊仍有機會爭取以第3名之姿角逐最終「6搶4」外卡賽。

不過，台灣男籃這次因傷兵問題，16人名單歷經兩次變動，先是陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖因傷退出後，由游艾喆、周桂羽及林信寬頂替，中華民國籃球協會今天舉辦賽前記者會公布最終名單，由陳又瑋取代受傷的林俊吉。

台灣男籃這次由旅外好手劉錚、林庭謙擔任隊長、副隊長。劉錚接受媒體聯訪時表示，將保持對勝利渴望，並設法在4節比賽中維持防守強度、專注度、進攻威脅性，避免在其中一節斷電，是團隊要學習的課題。

林庭謙表示，雖然團隊經歷傷兵問題，但整體陣容還算整齊，「這次在主場希望能讓大家看到不一樣的我們，把這階段進步，展現給主場球迷看。」他喊話，目標2戰全勝，爭取參加外卡賽的機會。

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愛爾麗集團執行長劉怡萱這次擔任台灣男籃領隊，而集團董事長常如山也勉勵球員盡量拚，並承諾若能擊敗菲律賓，將發出新台幣100萬元獎金。

籃協表示，亞洲盃資格賽第3階段包括選手參賽協議、失能險、器材、人力等後勤等皆在進行、準備中，各項後勤支援比照或優於亞洲盃第2階段，不僅集訓及參賽住宿升等，16名選手及總教練都是一人一間房間，且前往香港參賽，總教練及選手皆升等成商務艙。（編輯：龍柏安）1140212