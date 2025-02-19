UBA世新力挫美和 家人力挺助蔡佑蓮飆新高24分

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（中央社記者黃巧雯新北19日電）世新大學今天大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽以89比55擊敗美和科大，中鋒蔡佑蓮有了家人與家扶中心老師到場力挺，打滿40分鐘，攻下生涯新高24分，率隊拿下關鍵勝利。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽在板橋體育館舉行，世新今天對戰美和，上半場49比27領先，團隊外線11投7中，先發5人都有所發揮，其中游沁樺前2節就繳出12分、11籃板「雙十」數據。

面對美和第3節展開追分，世新的蔡佑蓮挺身而出，包辦單節前7分，加上李盈潔末段連得5分，世新帶著16分領先進入決勝節，並搶下這一勝。

世新總教練林紀妏接受媒體聯訪時表示，昨天對戰佛光，防守做得不夠好，在提醒球員後，今天先從防守做起，並帶動轉換快攻，而在游沁樺陷入犯規麻煩後，蔡佑蓮、李盈潔更是輪流跳出來得分、穩定軍心。

世新男籃外籍生庫克今天現身場邊幫女籃加油，林紀妏開玩笑地說，庫克來之後，讓蔡佑蓮火力全開。

蔡佑蓮拿下生涯新高24分，外加15籃板、5助攻，她解釋，由於球隊人數少，前陣子庫克有協助球隊練球，她也常跟對方打嘴炮，今天看到庫克到場，讓她相當很開心。

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場邊加油團更是蔡佑蓮在場上動力來源，她透露，家扶中心老師上階段預賽就有來看球，也承諾複賽會到場，今天更是製作新的加油看板，「今天我的媽媽、家人、老師都來支持，加油聲很大聲，在場上都聽得到。」

世新在拿下這一勝後，目前戰績2勝2敗，只要明天能擊敗台灣師範大學就能搭上4強列車。林紀妏表示，將盡全力、毫不保留拚這場比賽。（編輯：李亨山）1140219