「四國冰球」冠軍戰充滿政治火藥味 加拿大擊敗美國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華20日專電）美加關係緊張之際，今天晚間在波士頓舉行的「四國冰球對抗賽」（4 Nations Face-Off）充滿體育競技和政治角力的激情，最終加拿大以3比2獲勝並贏得冠軍。加拿大總理杜魯道第一時間推文諷刺美國總統川普，炫耀加拿大的勝利。

因為美國關稅和併吞加拿大威脅不斷，令球賽開賽前就充滿火藥味。

美國總統川普（Donald Trump）今天早上先在社交媒體發文說，歡迎「杜魯道州長」一起看比賽，隨後白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）又說，期待美國隊擊敗「即將成為我們第51個州的加拿大」。共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）也大開玩笑貼文稱：「我們上吧美國隊！勝者擁有加拿大。」

加國主流媒體賽前則稱此比賽宛如「第三次世界大戰」。

開賽後，加拿大隊在第一節先開紀錄得分，美國迅速扳回一城，更在第二節反超前拿下第二分，隨後加拿大又追上一分，第三節完畢，雙方2比2打平。加時賽進行到8分18秒，加拿大冰球明星球員麥克大衛（Connor McDavid）射進一球，狠狠擊敗美國隊奪冠。

獲勝後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）第一時間在社交媒體上發布一篇明顯在回擊川普的貼文，他說：「你不能奪走我們的國家，你也不能奪走我們的比賽。」

首屆「四國冰球對抗賽」包括：美國、加拿大、瑞典和芬蘭4國球隊，球員都是北美冰聯（NHL）的頂尖好手，由於NHL球員在2018年和2022年都被禁止參與奧運，因此該比賽被喻為是冰球界近10年來高手雲集、最矚目的賽事。

上周六初賽時，美國隊以3-1擊敗了加拿大隊。當時比賽氣氛已經非常火爆，其中發生加拿大球迷噓美國國歌；開賽9秒內，雙方球員還打架3次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

決賽激烈程度更甚，兩隊的愛國情操都升到最高點，有球員稱：「這不僅是一場比賽，是為國旗而戰。」從社交媒體上的影片可以看到球迷們在場邊叫陣、互噓國歌，甚至有直接對罵的場面。

開球前獻唱加拿大國歌的加拿大歌手克雷維亞祖克（Chantal Kreviazuk）更動了歌詞以回應川普「第51個州」的威脅言論。她將其中一句歌詞「我們全都擁有真正愛國情懷」（True patriot love in all of us command），改成了「只有我們擁有真正愛國情懷」（True patriot love that only us command）。（編輯：陳承功）1140221