沙子宸環顧大巨蛋後享受比賽 WBCQ收穫新賽季動力

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅美投手沙子宸昨天在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）先發好投，因發燒抽筋退場，退場前擁抱捕手蔣少宏；他感謝蔣少宏引導，讓他從緊張到享受比賽，收穫將成返美新賽季動力。

21歲旅美奧克蘭運動家隊投手沙子宸昨天在經典賽資格賽先發對南非隊，開賽連抓7個出局數，直到3局1人出局後才因為觸身球保送讓打者上壘，2人出局後因為兩小腿抽筋退場休息，總計2.2局無失分，最快球速152公里。

沙子宸表示，先發前一天晚上有發冷發燒的症狀，賽前也有發冷的狀況，賽前熱身穿很多衣服，也把握時間補充睡眠、喝電解質。

雖然身體狀況不好，但登板火球連發，沙子宸表示，知道昨天是非贏不可的比賽，勢必要這樣做，想要把打者解決，不想讓打者碰到球，教練王建民也對他說，把每一球當最後一顆球投，把每局都當作0比0的戰況丟。

投到3局觸身球保送那個打席，沙子宸先感覺到左小腿抽筋，後來是兩腿都抽筋，問了防護員，得到的答案是，可能因為發燒造成電解質比較不平衡。

沙子宸透露，之前沒有遇過類似的狀況，當下想要續投的企圖很強烈，內野手張育成等學長要他試著全力投1球，真的不行也不要勉強，後面還有很多投手可以支撐，嘗試後確定沒辦法續投，也覺得這樣的狀態下續投對團隊不是最好，選擇退場。

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退場前和蔣少宏擁抱表達感謝，沙子宸表示，賽前練習有點緊張，蔣少宏協助他放慢步調，坐下來討論交流想法，開賽前熱身時，把台北大巨蛋每個角落都看一遍，緊張感消失，開始享受比賽。

沙子宸去年最快球速約147公里，昨天飆出生涯最速，他表示，休賽季的訓練有達到預期，資格賽的收穫讓回到美國面對新賽季更有動力，感覺和前一個賽季又不同，球速也進步，相信會讓球團對他更有信心。（編輯：管中維）1140223