WBCQ巴西9比7擊敗德國奪首勝 雙方上演投手車輪戰[影]

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事今天由巴西對德國，兩軍你來我往，終場巴西9比7險勝，勝場開胡。

WBC資格賽B組在當地時間3月2日到6日於美國亞利桑那州土桑（Tucson）市舉行，共有中國、德國、哥倫比亞和巴西4隊參賽，爭取2026年經典賽正賽最後兩張門票。日前在台北舉行的A組，最終由尼加拉瓜與台灣晉級正賽。

兩軍今天採投手車輪戰，德國動用7名、巴西動用5名，前3局雙方都未能突破。4局上巴西趁對方投出保送後追加3支安打，包括一支二壘安打攻下4分，6局上、7局上分別再添1、2分。

德國4局下、5局下各追回1分，7局下利用對方失誤後適時安打追回3分，8局下追回2分，一度追成7比8只落後1分。但巴西9局上添得保險分，最後9局下以再見三振結束比賽，拿到一勝。

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兩隊均掌握得分效率，巴西9安攻下9分，德國7安攻下7分，兩隊各有一次失誤。

目前巴西與德國都是一勝一負，但巴西下一戰將對中國，德國則將面對同組實力最被看好的哥倫比亞。（譯者：陳亦偉）1140304