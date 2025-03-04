WBC資格賽 哥倫比亞8比1輕取中國[影]
2025/3/4 12:13（3/4 12:27 更新）
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事今天哥倫比亞對中國，實力明顯較突出的哥倫比亞全場壓著對手打，終場8比1輕取對手。中國吞下二連敗後晉級明年正賽已不樂觀。
WBC資格賽B組在當地時間3月2日到6日於美國亞利桑那州土桑（Tucson）市舉行，共有中國、德國、哥倫比亞和巴西4隊參賽，爭取2026年經典賽正賽最後兩張門票。日前在台北舉行的A組，最終由尼加拉瓜與台灣晉級正賽。
哥倫比亞2局上即展開攻勢，靠3支一壘安打與1支二壘安打攻下3分，4局上、5局上各拿2分，7局上再添1分；中國只於2局下三壘手張銘鑫安打上壘後，靠犧牲觸擊推進，並在盜三壘時趁對方傳球失誤攻下全場唯一分數。
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哥倫比亞全場敲出11支安打，優於對手的3支，兩隊各有1次失誤。
哥倫比亞贏球後二連勝，下戰對手是實力不強的德國，以分組第一直接晉級明年經典賽正賽的機率不低；中國二連敗後，下戰對手是巴西。（譯者：陳亦偉）1140304
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