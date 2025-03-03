WBC資格賽投手宰制 哥倫比亞完封巴西強勢開局
2025/3/3 13:16（3/3 13:47 更新）
（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）B組賽事今天在美國登場，哥倫比亞靠投手強力壓制對方，終場5比0擊敗巴西，取得明年經典賽正賽門票形勢大好。
WBC資格賽B組當地時間3月2日到6日在美國舉行，共有中國、德國、哥倫比亞和巴西4隊參賽，爭取2026年經典賽正賽最後兩張門票。日前在台北舉行的A組，最終由尼加拉瓜與台灣晉級正賽。
B組實力最被看好的哥倫比亞，今天由在大聯盟累積81勝的特黑蘭（Julio Teheran）掛帥。哥倫比亞選手生涯大聯盟勝投第2名的特黑蘭主投6局送出4K，前5局沒被敲安，直到6局上才被對方打出一壘安打破功。
特黑蘭今天共用54球，依規定必須休息4天，除非哥倫比亞需要打第2、3名之間的驟死賽，否則在這次資格賽他的任務應已完成。
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哥倫比亞今天先發9人全部都有上壘紀錄，8人有擊出安打，全場10安攻下5分。同樣有大聯盟經驗的艾雷拉（Dilson Herrera）今天敲出兩安並獲得一次保送表現突出，他也是2016年資格賽以勝利打點全壘打送哥倫比亞首度打進經典賽正賽的功臣。
巴西受制哥倫比亞4名投手，全場只打出3支安打慘遭完封。哥倫比亞打敗巴西後，接下來要面對較弱的德國、中國，贏得分組第一晉級正賽的機會不低。（譯者：陳亦偉）1140303
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