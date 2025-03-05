黃忠義之子黃紹熙陷桃色風波 發聲明遭網路詐欺

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）前職棒球星「東哥」黃忠義之子、前統一獅球員黃紹熙陷桃色風波，今天黃忠義委託經紀公司代發黃紹熙的律師聲明，強調黃紹熙未曾與女網友見過面，是在單身期間誤信網路交友遭詐欺。

黃紹熙近日被一名女子指控涉嫌性侵、恐嚇，他的父親黃忠義委託帕菲克國際運動行銷有限公司代為發表律師事務所聲明。聲明稿中提到，黃紹熙在1月27日就離境不在台灣，未曾有與女網友見面的事實，「貼文指涉本人對其有性侵、恐嚇等，甚至張貼移花接木之對話訊息，均顯係子虛烏有，惡意栽贓。」

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黃紹熙透過聲明稿表示，他在單身期間因誤信網路交友，並經相關帳號誘騙、身陷投資詐欺，之後因發現該帳號是網路詐欺，就封鎖該帳號，「未料因個人身分資訊遭不法份子掌握，且於交友期間顯遭惡意側錄個人性隱私影片，嗣後屢屢收受相關訊息騷擾，並以惡意爆料為威脅。」

30歲的黃紹熙身為球星二代，高中期間曾在日本共生高校打球，並在2019年中華職棒選秀會於第6輪被統一獅隊選上，不過一直沒有太多機會，直到2021年底遭獅隊釋出，目前在中國擔任上海金鷹棒球隊教練。（編輯：張雅淨）1140305