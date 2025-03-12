U18亞洲盃5人制棒球鐘家樂攻守俱佳 也是氣氛組

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊今天與日本交手，高一球員鐘家樂攻守有表現，得點圈攻擊能力佳、守備反應快，還是球隊「氣氛組」，賽後日本球員落淚也試圖安慰對方。

U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊今天上午與伊拉克交手，鐘家樂首盤2安4打點，第2盤也貢獻2安2打點，台灣隊順利搶勝；下午與日本隊交手，鐘家樂首盤3安1打點，第2盤3安2打點，第2盤兩隊3比3平手時，鐘家樂適時安打送回2分、幫助球隊超前比數，台灣隊順利擊退日本。

台灣隊總教練馮韋國表示，鐘家樂攻擊力量很好，壘上有人時能有適時表現把分數打回，守備以角落三壘為主，反應快、穩定性好。

高一的「阿布」鐘家樂來自西苑高中，打棒球時守備位置是游擊。比較棒球與5人制棒球的差別，他表示，守備上不能採一般棒球習慣的動作，5人制棒球速度快、傳球要更轉，第2動作也要更快到位，至於攻擊就是照平常該做的做。

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鐘家樂也是球隊「氣氛組」，今天比賽一度落後時，鐘家樂透露當時聚集講話，不特別說技術方面的東西，試著跟隊友開玩笑，想辦法讓氣氛開朗一點、不要這麼緊繃。

台灣擊敗日本賽後合影時，日本有男選手哭得傷心，站在一旁的鐘家樂搭著肩試圖安慰他，但鐘家樂笑說自己不會說日文，只能用有限的英文單字試著溝通，對方則跟他握手。鐘家樂提到，首度當國手很享受氣氛，能有好表現很有成就感、感覺很幸福。（編輯：張雅淨）1140312