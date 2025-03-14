全英羽球賽王子維擊敗世界第3 攜手李佳豪晉8強

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）「羽球王子」王子維今天在全英羽球公開賽男單16強，以21比10、21比13淘汰世界第3的丹麥名將安東森，追平生涯最佳成績，與李佳豪分頭闖進8強。

本季曾打進印尼大師賽4強的王子維，本週征戰在英國伯明罕（Birmingham）舉辦的超級1000系列全英公開賽，首輪扳倒中國好手陸光祖，16強碰上世界第3的丹麥名將安東森（Anders Antonsen），對手生涯在世錦賽握有1銀2銅成績。

王子維生涯7度碰上安東森，以3勝4敗略居下風，包括今年1月馬來西亞公開賽在內，近期對戰3連敗。

不過，王子維這次顯然有所準備，以8比3開局後，儘管被對手追成2分差，但隨即穩紮穩打，擴大領先優勢，以21比10搶下首局。

王子維次局乘勝追擊，一口氣連得6分，並帶著11比4領先進入技術暫停，而經驗豐富的安東森隨後將分數追成11比13。

所幸王子維及時穩住陣腳，以一波8比2攻勢關門成功，以21比13迎接勝利，繼2020年後再度闖進8強，追平生涯最佳成績，下一戰將與法國新星藍尼爾（Alex Lanier）交手。

除了王子維外，李佳豪也傳出捷報，李佳豪今年開季前3站都在首輪止步，勝場直到上一站法國奧爾良大師賽才開張，並闖進8強。

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李佳豪這次在全英公開賽首輪贏得驚險，歷經3局激戰才拍下香港好手李卓耀後，16強再以21比18、21比8擊退日本的田中湧士，前進8強，締造生涯新猷，後續將與拍下台灣「左手重砲」林俊易的日本的西本拳太爭奪4強入場券。

男雙部分，李哲輝與楊博軒以2個23比21擊敗英格蘭組合蓮恩（Ben Lane）與凡迪（Sean Vendy），和另一組台灣組合楊博涵與劉廣珩各自搶下8強席次。（編輯：郭諭儒）1140314