加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

全英羽球賽王子維擊敗世界第3 攜手李佳豪晉8強

2025/3/14 08:30（3/14 09:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「羽球王子」王子維（圖）13日在全英羽球公開賽男單16強，淘汰世界第3的丹麥名將安東森，闖進8強。（圖取自facebook.com/AllEnglandOfficial/）
「羽球王子」王子維（圖）13日在全英羽球公開賽男單16強，淘汰世界第3的丹麥名將安東森，闖進8強。（圖取自facebook.com/AllEnglandOfficial/）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北14日電）「羽球王子」王子維今天在全英羽球公開賽男單16強，以21比10、21比13淘汰世界第3的丹麥名將安東森，追平生涯最佳成績，與李佳豪分頭闖進8強。

本季曾打進印尼大師賽4強的王子維，本週征戰在英國伯明罕（Birmingham）舉辦的超級1000系列全英公開賽，首輪扳倒中國好手陸光祖，16強碰上世界第3的丹麥名將安東森（Anders Antonsen），對手生涯在世錦賽握有1銀2銅成績。

王子維生涯7度碰上安東森，以3勝4敗略居下風，包括今年1月馬來西亞公開賽在內，近期對戰3連敗。

不過，王子維這次顯然有所準備，以8比3開局後，儘管被對手追成2分差，但隨即穩紮穩打，擴大領先優勢，以21比10搶下首局。

王子維次局乘勝追擊，一口氣連得6分，並帶著11比4領先進入技術暫停，而經驗豐富的安東森隨後將分數追成11比13。

所幸王子維及時穩住陣腳，以一波8比2攻勢關門成功，以21比13迎接勝利，繼2020年後再度闖進8強，追平生涯最佳成績，下一戰將與法國新星藍尼爾（Alex Lanier）交手。

除了王子維外，李佳豪也傳出捷報，李佳豪今年開季前3站都在首輪止步，勝場直到上一站法國奧爾良大師賽才開張，並闖進8強。

google news透過 Google News追蹤中央社

李佳豪這次在全英公開賽首輪贏得驚險，歷經3局激戰才拍下香港好手李卓耀後，16強再以21比18、21比8擊退日本的田中湧士，前進8強，締造生涯新猷，後續將與拍下台灣「左手重砲」林俊易的日本的西本拳太爭奪4強入場券。

男雙部分，李哲輝與楊博軒以2個23比21擊敗英格蘭組合蓮恩（Ben Lane）與凡迪（Sean Vendy），和另一組台灣組合楊博涵與劉廣珩各自搶下8強席次。（編輯：郭諭儒）1140314

#王子維
#李佳豪
#李哲輝
#林俊易
#楊博軒
#全英羽球公開賽
男單選手李佳豪。（圖取自facebook.com/AllEnglandOfficial/）
男單選手李佳豪。（圖取自facebook.com/AllEnglandOfficial/）
延伸閱讀
周天成不敵球王石宇奇 BWF全英羽球賽止步16強混雙新秀陳政寬許尹鏸惜敗全英16強 看見未來性影片／林俊易全英羽球公開賽擒前球王安賽龍 決勝局連拿6分晉16強王齊麟邱相榤全英羽球賽初體驗 首輪惜敗中國組合戴資穎：運動員總會離開賽場 盼永不放棄精神持續
王子維
印尼羽球大師賽 王子維不敵克里斯蒂無緣冠軍戰王子維扳倒李詩灃 挺進印尼大師賽男單4強
李佳豪
BWF全英公開賽 李佳豪化解6個賽末點晉16強林俊易3局拍下李佳豪 闖進奧爾良羽球大師賽4強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：