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NBA莫蘭特再比手槍手勢 致勝一擊灰熊滅熱火

2025/4/4 12:16（4/4 13:49 更新）
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（中央社記者黎建忠台北4日電）美國職籃NBA曼菲斯灰熊，今天作客靠著全場攻下30分的明星後衛莫蘭特，完成致勝最後一擊，如願以110比108擊敗邁阿密熱火、終止4連敗，這也是灰熊新教練的首勝。

莫蘭特（Ja Morant）在前1場對金州勇士的比賽中比出手槍手勢，雖遭NBA聯盟調查，但最後僅以「警告」收場；而他今天首節投進三分球後，又再度比出手槍手勢。

終場前14秒，熱火赫洛（Tyler Herro）投進中距離，幫助球隊追成108比108平手；灰熊暫停過後，由莫蘭特持球單打，他從三分線外持球切入後，在禁區急停後仰跳投，球在籃框上彈了幾下後入框，時間也跟著結束。

莫蘭特全場攻下30分，其中11分出現在第4節，也成為終結熱火最近6連勝的英雄。

熱火赫洛攻下35分，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）拿下26分，這是他們2人本季第4場至少「合拿」59分以上的比賽，不過這4場球熱火都輸球。

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儘管熱火輸球，但靠著今天密爾瓦基公鹿擊敗費城76人，還是順利鎖定至少有附加賽可以打，仍有機會一拚季後賽門票。

這場比賽也是灰熊新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）執教後的首勝。（編輯：陳政偉）1140404

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