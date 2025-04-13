西武名將石井丈裕為統一獅開球 讚大巨蛋漂亮

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職統一獅今天在台北大巨蛋舉行主題日，邀請前西武獅隊名將石井丈裕開球，曾效力台灣大聯盟的他表示，那個年代還沒有台北大巨蛋這麼漂亮的球場，台灣棒球發展愈來愈好。

石井丈裕有台、日、韓職棒執教經驗，在2000年、2001年效力過台灣大聯盟台北太陽隊。中職統一獅隊、日職西武獅隊一起舉辦的「台日雙獅交流主題日」進入10週年，今天統一獅隊特別邀請石井丈裕擔任開球嘉賓。

談到對於台北大巨蛋的想法，石井丈裕表示，在他還是台北太陽隊選手的年代，並沒有這麼漂亮的球場，這2天觀看比賽同時，也有好好享受台北大巨蛋的環境，相信在現場比賽的選手肯定已經體驗到非常舒適的比賽場地。

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石井丈裕也認為，近年台灣的職棒發展愈來愈好，「當時棒球追求的是力量、速度與變化球的犀利程度，台灣打者面對變化球都比較難揮擊，但這幾場比賽觀察下來，台灣選手都很容易將變化球打出去，我覺得是最大的差異。」

石井丈裕目前在埼玉西武獅棒球學校擔任教練，培養基層棒球選手，他表示，近幾年秉持與以往不同的教育方式，身為一個基層教練，必須要讓小孩思考、理解如何把動作做好，相較於訓練量更要求自主性思考。（編輯：陳清芳）1140413