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世壯運App遭疑涉弊端 北市資訊局自請政風調查

2025/6/12 11:21
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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北12日電）2025雙北世壯運遭質疑涉弊端，台北市資訊局長趙式隆表示，針對議員關心App廠商歷年取得多件標案，已請政風系統調查。政風處表示，將本於權責瞭解、釐清或查察。

媒體報導，雙北世界壯年運動會傳出疑涉弊端，台北市政風處已針對2案啟動調查，包含民進黨台北市議員顏若芳揭露市府違規使用中國製產品，還疑似動員工讀生撕除標籤滅證，以及台北市議員洪健益質疑負責世壯運App廠商歷年取得台北市資訊局多件標案。

政風處表示，對於報載「世壯運涉端弊」一事，政風機構針對議員質詢或社會輿情關注涉及公務員貪瀆不法情事，均會本於權責瞭解、釐清或查察，報載個案如涉有不法，政風機構當依規辦理，若查有不法即移送檢調偵辦，查無不法情事則予以澄清結案。

趙式隆透過文字訊息回應，有關於此次世壯運App使用者體驗不佳，可究責於廠商履約因素，將依約計罰，絕不寬貸。公務員應當奉公守法，禁得起檢視，政府必須做到讓人民相信。

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他說，針對議員關心，第一時間已通知政風系統從嚴縝密調查，為確保調查過程的公正與客觀，除全力配合政風調查，目前不便對外發表過多評論或細節，且資訊局向來以直球對決方式處理相關議題，如台智光案，皆秉持勿枉勿縱態度。

此外，趙式隆於議員質詢結束有關世壯運議題後，就自請並提送相關資料交由政風系統調查，主要是檢視資訊局是否有採購等行政瑕疵。（編輯：李淑華）1140612

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