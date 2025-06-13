味全龍9上逆轉悍將 艾璞樂剛轉任後援就奪勝投

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職今天在台北大巨蛋的賽事，味全龍在9局上攻下2分逆轉，最終以3比2擊退富邦悍將，剛轉任後援的洋投艾璞樂奪下勝投，教頭葉君璋表示，今天也是因為艾璞樂有機會贏球。

龍隊在5局上率先攻下分數，蔣少宏選到保送後，靠著推進、以及投手布坎南（David Buchanan）自己的接球失誤，跑回1分；悍將在6局下一、三壘有人時申皓瑋敲出安打，帶有2分打點逆轉比分。

不過龍隊在9局上靠著郭天信、張政禹擊出內野安打，以及投手張奕傳球失誤攻占二、三壘，接著朱育賢擊出高飛犧牲打，攻下超前分，吉力吉撈．鞏冠擊出滾地球再送回1分，終場龍隊就以3比2險勝悍將。

龍隊先發投手龍聖（Zac Lowther）用102球投7局，僅被擊出3支安打，沒有出現保送，飆出7次三振，失2分都不是自責分。剛轉任後援投手的艾璞樂（Tyler Eppler）後援投2局，被擊出2支安打，投1次保送、3次三振，沒有失分，奪下本季第3勝。

談到艾璞樂剛轉任後援的表現，賽後總教練葉君璋表示，「看起來算是不錯，他本身控球各方面能力都不錯，投這個位置應該會得心應手，今天也是因為他，到最後有機會贏球」。葉君璋指出，已經有跟艾璞樂講上半季就先擔任後援，上半季結束前會再討論，「看他感覺哪一邊比較好」。

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今天9局上擊出內野安打帶起反撲攻勢的郭天信獲選為單場MVP，他表示，「沒有刻意做什麼，那個打席我沒有打好，但1場比賽就跑個幾次，盡全力跑給守備壓力，說不定可以造成對方暴投、失誤，都是很小的細節，把細節都做好，把攻勢帶給下一棒」。

悍將今天推出新洋投布坎南初登板，用88球投5局，被敲出3支安打，出現2次四壞球保送、2次觸身球保送，送出4次三振，失掉1分非責失分；最後敗投由張奕吞下。（編輯：方沛清）1140613